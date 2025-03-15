Путятинский район, Рязанская область, 15 марта, 2025, 21:32 — ИА Регнум. Число погибших в результате массового ДТП на автодороге М-5 «Урал» в Рязанской области увеличилось до четырёх, сообщил 15 марта «Интерфакс» со ссылкой на источник в прокуратуре региона.

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Ранее сообщалось о двух погибших.

«Водитель «Хендай Соната» скончался во время транспортировки в медицинское учреждение, пассажир автомобиля «Киа Соренто» умер в реанимации. Таким образом, в результате массового ДТП погибли четыре человека», — рассказал собеседник агентства.

ДТП произошло около 15:00 на 317-м километре автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе. Столкнулись четыре автомобиля — «Хэндай Соната», «Лада Гранта», «Киа Соренто» и «ВАЗ 2112». Два пассажира автомобиля «Хэндай» погибли на месте происшествия, ещё пять человек получили травмы различной степени тяжести. По факту аварии проводится проверка.

Ранее ИА Регнум сообщало и о других массовых ДТП. В частности, 9 марта массовая авария произошла на Московской кольцевой автомобильной дороге. Движение на части МКАД оказалось заблокировано. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

В конце февраля массовое ДТП произошло между поселками Кислино и Петрин на южном обходе Курска. Несколько автомобилей упали в кювет. Всего в ДТП участвовали 12 автомобилей. В результате аварии четыре человека погибли и пятеро получили ранения. Причиной ДТП стала плохая видимость из-за плотного тумана.

В декабре в районе города Бийска в Алтайском крае столкнулись сразу 29 машин. В условиях ограниченной видимости водитель автомобиля «Шевроле-Нива» не справился с управлением и въехал в машину, которая двигалась впереди, что спровоцировало череду столкновений.