Москва, 15 марта, 2025, 21:05 — ИА Регнум. Подразделения ВС РФ продвигаются в сторону города Сумы, заявил 15 марта в эфире телеканала «Россия 1» заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Журналисты спросили, планируется ли идти на Сумы и какой площади буферную зону предполагается создать.

«Эту задачу озвучивать не могу, до каких границ. Но я вам скажу, что мы уже двигаемся в сторону Сум», — ответил военнослужащий.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Начальник Генштаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, что освобождено более 86% ранее захваченной ВСУ территории, а группировка ВСУ в регионе окружена и изолирована.

Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион, а также подумать о создании зоны безопасности в Сумской области.

14 марта президент, комментируя просьбу США «пощадить» окружённых в Курской области бойцов ВСУ, заявил, что если украинские военные сложат оружие, им гарантирована жизнь и достойное обращение.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова проявить гуманный подход, но если бойцы ВСУ в Курской области не сложат оружие, они будут уничтожены.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, в свою очередь, сообщил, что ВСУ продолжают атаки на регион. В частности, 14 марта был нанесён удар по зданию краеведческого музея в освобождённой Судже. Один человек погиб, двое получили ранения.