Киев, 15 марта, 2025, 20:52 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал ввести в страну военнослужащих НАТО. Соответствующее заявление он опубликовал 15 марта в Telegram-канале.

Global Look Press

«А ещё это очень плохой сигнал — прислушаться к мнению россиян по контингенту. Контингент должен быть размещён на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и Европы», — написал он

Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский заявил, что странам ЕС необходимо взять на себя содержание Вооружённых сил Украины (ВСУ) в случае, если Украина не станет членом НАТО.

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