Москва, 15 марта, 2025, 20:27 — ИА Регнум. Автомобиль влетел в пешеходов на остановке на Кожевнической улице в центре Москвы, сообщил 15 марта Telegram-канал «112» со ссылкой на осведомлённый источник.

По этим данным, вблизи остановки произошло столкновение двух легковых автомобилей, один из которых отбросило в сторону пешеходов.

По предварительной информации, в результате ЧП пострадали пять человек. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось о других ДТП, в результате которых автомобили врезались в людей на остановках. В частности, 10 марта в Казани таксист, управлявший арендованным автомобилем «Москвич», сбил пешеходов на остановке, когда пытался объехать остановившийся автобус. В результате происшествия пострадали 11 человек, девять из которых были госпитализированы. В биоматериале водителя были обнаружены следы амфетамина и марихуаны.

26 января в Кургане Volkswagen въехал в остановку. Одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте. За рулём находилась девушка 2003 года рождения, она не справилась с управлением и въехала в остановочный комплекс.