Берлин, 15 марта, 2025, 19:55 — ИА Регнум. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала Россию огромной и сильной страной, которая вызывает восхищение у президента США Дональда Трампа.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Россия — огромная страна с большим количеством полезных ископаемых, сильная ядерная держава с властным президентом. И такая страна, совершенно очевидно, вызывает определённое восхищение у кого-то вроде Дональда Трампа», — сказала она в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

Меркель также отметила: глава Белого дома хоть и восхищается Россией, но на безоговорочные уступки он не пойдёт. В приоритете у американского лидера всегда были национальные интересы США, добавила политик.

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