Москва, 15 марта, 2025, 20:01 — ИА Регнум. Если ВСУ попытаются использовать для удара по России ракету «Длинный Нептун», РФ будет вправе ответить ударом комплекса «Орешник», заявил 15 марта член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Владимир Федоренко/РИА Новости

Так он прокомментировал заявления главы киевского режима Владимир Зеленского об успешных испытаниях ракеты «Длинный Нептун». Зеленский сказал, что данный вид вооружения позволяет поражать цели на расстоянии до 1000 км.

«Россия может вполне оправданно, если они этот «Длинный Нептун» применят, применить «Орешник». Кроме того, у нас самая лучшая система ПВО в мире. Это признано всеми. [Если они применят ракету], то поднимется шум, а бои продлятся», — сказал Колесник «Ленте.Ru».

Как передавало ИА Регнум, ракета «Нептун» представляет собой дозвуковую маловысотную противокорабельную ракету украинского производства, разработанную киевским конструкторским бюро «Луч». «Длинный Нептун» является её модификацией с увеличенной дальностью полёта.

14 марта пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что за минувшую неделю российские средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб JDAM, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», 17 реактивных снарядов системы HIMARS, реактивный снаряд системы залпового огня Vampire и 1135 беспилотников противника.

В ночь на 17 февраля российские средства ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников. В частности, над акваторией Азовского моря были уничтожены 38 дронов ВСУ, а также управляемая ракета «Нептун-МД».