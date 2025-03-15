Москва, 15 марта, 2025, 19:38 — ИА Регнум. Российских штурмовиков освободят от необходимости сдачи на склад всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО) после завершения срока его эксплуатации. Соответствующее поручение дал замминистра обороны России Андрей Булыга на совещании по вещевому обеспечению ВС РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Замминистра обороны РФ заслушал доклады о вещевом обеспечении штурмовых подразделений группировок войск и поручил освободить военнослужащих, участвующих в штурмах, от необходимости сдачи на склад ВКПО после завершения срока эксплуатации, а также продолжить выдачу вторых комплектов ВКПО и производить их оперативную замену в случае износа», — сообщило Минобороны в своём Telegram-канале.

Булыга также поручил снизить срок эксплуатации стиральных машин в зоне спецоперации с пяти до двух лет. Помимо вопроса обмундирования замминистра обороны затронул и другую сферу вещевой службы, уделив особое внимание переносным душевым, которые себя хорошо зарекомендовали в ходе конфликта.

Как передавало ИА Регнум, в феврале министр обороны РФ Андрей Белоусов изменил порядок выплат контрактникам компенсации вместо дополнительного отдыха. Теперь военнослужащие ВС РФ смогут получить компенсацию вместо предоставления дополнительных суток отдыха, предусмотренных за выполнение задач, без ограничений по времени службы.

Помимо этого, с 1 января в России на 4,5% увеличились отдельные выплаты военнослужащим, а также уволенным с военной службы, проходившим военные сборы, и добровольцам. Проиндексированы в том числе страховые выплаты, которые положены военным, получившим инвалидность или ранение во время службы.