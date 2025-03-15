Брюссель, 15 марта, 2025, 19:43 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) задумалась о возможности создания новой спутниковой сети для военной разведки. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Global Look Press

«Учитывая изменения в геополитической ситуации, ЕК изучает возможность расширить возможности своих спутниковых групп, чтобы улучшить возможности геопространственной разведки в обеспечении безопасности», — говорится в материале.

Утверждается, что, согласно планам, новая сеть будет использоваться для обнаружения угроз, включая перемещение сил, и для координации военных действий.

Решение о создании новой сети было принято на фоне беспокойства по поводу позиции президента США Дональда Трампа в отношении европейской обороны после того, как американский лидер приостановил обмен разведданными с Украиной, который позже был возобновлен.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта газета The Daily Mail со ссылкой на источники написала, что США запретили Великобритании снабжать Украину американскими разведданными. СМИ отмечает, что Вашингтон будет серьезно контролировать передачу своих разведданных через находящиеся в Киеве агентства.

Позже эту информацию подтвердил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Ли Рэтклифф. Отмечалось, что такая пауза была введена «на военном фронте, на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответственности за установление мира».

4 марта военная помощь Украине от США прекратилась. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что решение о том, возобновят ли США поддержку Украины, зависит только от президента США.

Такое решение было принято на фоне прошедшей 28 февраля в Белом доме встречи Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, в ходе которой американский лидер указал на неминуемость мирных переговоров, а Зеленский выступил за продолжение боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Глава киевского режима также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и при этом даже позволил себе нецензурно выругаться.

Позже, 4 марта, глава киевского режима написал, что ему досадно из-за того, что встреча с Трампом «пошла не так». Он заявил, что готов работать над достижением мира под «сильным руководством» американского лидера.