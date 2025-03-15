Белград, 15 марта, 2025, 19:41 — ИА Регнум. К акции протеста, которую оппозиция Сербии проводит в Белграде, присоединились фермеры на тракторах, сообщило 15 марта местное издание Blic.

Global Look Press

Колонна из около 100 тракторов выехала из района Нови-Београд в сторону центра столицы Сербии. Сельхозтехнику сопровождала пешая колонна демонстрантов. Кроме того, некоторые участники акции двигались на мотоциклах.

«На площади перед зданием сербского парламента находятся две колонны байкеров, с одной стороны которых находятся мотоциклы, а с другой — тракторы, припаркованные около Пионерского парка», — отметило издание.

Как передавало ИА Регнум, в МВД Сербии ранее сообщили, что в акции протеста в Белграде принимают участие около 31 тыс. человек, включая прибывших из других городов. Серьёзных инцидентов и грубых нарушений общественного порядка зафиксировано не было, за исключением одного столкновения протестующих со сторонниками президента Сербии Александра Вучича.

Ранее крупные митинги оппозиции прошли в Белграде и других городах страны 8 марта. Поводом стала трагедия в городе Нови-Сад, где при обрушении навеса на железнодорожном вокзале погибли 15 человек.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин ранее заявил, что организаторы протестов хотят свергнуть Вучича, но у них нет шансов. Он отметил, что в рядах оппозиции нет личности, способной справиться с обязанностями главы республики. Вучич в свою очередь ранее сообщал, что министр культуры Сербии Никола Селакович подвергся нападению в ходе одной из протестных акций.