Берлин, 15 марта, 2025, 19:35 — ИА Регнум. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что предпочла бы не видеть перепалку главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая произошла в Белом доме 28 февраля.

Global Look Press

«Я не хочу это все комментировать. Я скажу только, что предпочла бы не видеть этой встречи, особенно если учесть, что ее видели по всей России, в том числе и президент (России Владимир. — Прим. ред.) Путин», — сказала она.

Политик назвала встречу Тампа с Зеленским «очень угнетающей», добавив, что никогда бы не хотела стать свидетелем чего-то подобного. Меркель не стала уточнять, повлияло ли на исход встречи предложение главы киевского режима вести переговоры на английском. При этом она отметила, что будучи канцлером всегда общалась с зарубежными коллегами на родном языке через переводчика, хотя говорит по-английски.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома произошла встреча президента США с главой киевского режима. Американский лидер заявил о неминуемости мирных переговоров, а Зеленский высказался за продолжение боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности».

Глава киевского режима также попытался возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и при этом даже позволил себе нецензурные слова. После публичной перепалки президент США попросил Зеленского уехать. Совместная пресс-конференция была отменена, также не состоялось запланированное подписание сделки по редкоземельным украинским металлам. 4 марта стало известно, что военная помощь Украине со стороны США была прекращена.

Журналист немецкого издания Bild Пол Ронцхаймер в своей статье со ссылкой на украинские источники сообщил, что после перепалки с президентом США у Зеленского осталось не так много возможностей. По мнению автора материала, Трамп активно склоняет Киев к мирным переговорам, ограничивая военную поддержку ВСУ, в том числе и доступ к американским разведданным, что в условиях успехов России в зоне спецоперации существенно сокращает возможности Зеленского.