Берлин, 15 марта, 2025, 19:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп восхищается Россией, однако он не пойдёт на безоговорочные уступки, ведь в приоритете у него всегда были национальные интересы Соединённых Штатов. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в беседе с Berliner Zeitung.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Россия — огромная страна с большим количеством полезных ископаемых, сильная ядерная держава с властным президентом. И такая страна, совершенно очевидно, вызывает определённое восхищение у кого-то вроде Дональда Трампа», — отметила немка.

При этом, по мнению Меркель, Трамп никогда не пойдёт на безоговорочные уступки в диалоге с Москвой, ведь национальные интересы США будут стоять для него на первом месте. Тем не менее Меркель добавила, что интересы России на международной арене необходимо учитывать и обсуждать.

Как передавало ИА Регнум, в своих мемуарах Меркель также заявила, что на встрече с Трампом в середине 2017 года она обратила внимание на его очарованность президентом России Владимиром Путиным. Экс-канцлер также уточнила, что после встречи с президентом США осталась под плохим впечатлением и поняла, что совместная работа с ним не сложится.

Также в мемуарах Меркель призналась, что во Владимире Путине её всегда поражала уверенность в собственной правоте. В пример экс-канцлер привела известную речь российского президента, которую он произнёс в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам немецкого политика, Путин показал себя человеком, «который был всегда начеку».