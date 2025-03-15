Ярославль, 15 марта, 2025, 19:16 — ИА Регнум. В Тутаевском районе Ярославской области на железнодорожном переезде столкнулись рельсовый автобус и фура. Об этом 15 марта сообщил Telegram-канал «112».

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«Железнодорожный общественный транспорт жёстко ударил грузовик на переезде. Благо, не в кабину, но от фургона мало что осталось. Пострадал водитель», — сказано в публикации канала.

При этом отмечается, что сам поезд не сошёл с рельсов. Два пассажира обратились за медицинской помощью. Обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Подобная авария произошла в Ярославкой области в апреле 2024 года. Рейсовый автобус столкнулся с поездом на переезде в Берендеево. Первоначально сообщалось о пяти погибших, однако позднее в пресс-службе МЧС России проинформировали о семи жертвах ДТП.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 марта вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области, после чего произошло столкновение со встречным составом. По предварительным данным, пострадал один человек.