Москва, 15 марта, 2025, 19:06 — ИА Регнум. Двукратный чемпион Олимпийских игр по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что считает неумными действия нападающего московского ЦСКА Владислава Каменева, в допинг-тесте которого обнаружили мельдоний. Его слова передает «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Любого ребенка сейчас спроси — он знает про мельдоний, потому что про него уже 10 лет говорят, уже столько спортсменов от него пострадало. Мне, с одной стороны, стыдно за него и за тех, кто работает в ЦСКА, за тех же врачей. С другой, это какой-то безответственный подход ко всему. Попасться сейчас на мельдонии при всех существующих технологиях РУСАДА — это надо быть, скажем так, совсем неумным», — цитирует агентство своего собеседника.

Фетисов отметил, что любой спортсмен должен об этом думать, а «врачи клуба должны постоянно напоминать об антидопинговых правилах и о том, что допинг-контроль продолжает применяться». Он подчеркнул, что в российском спорте было достаточно проблем с допингом.

«Попасться сейчас на мельдонии — это и смешно, и плакать хочется», — добавил Фетисов.

Ранее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) заявили, что хоккеист московского ЦСКА Каменев временно отстранён от участия в матчах Фонбет из-за нарушения антидопинговых правил.

Уточняется, что КХЛ получило уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о положительной допинг-пробе спортсмена. В образцах найдена запрещённая субстанция, пояснили в организации.

Как передавало ИА Регнум, в организме Каменева обнаружили, предположительно, мельдоний. За это предусмотрена дисквалификация на четыре года. Сам хоккеист отказался комментировать эту информацию.

Каменеву 28 лет, он выступает за ЦСКА с 2021 года. В текущем сезоне КХЛ форвард выступил с армейцами в 63 матчах, на его счету 10 заброшенных шайб и 16 результативных передач.