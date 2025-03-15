Москва, 15 марта, 2025, 18:43 — ИА Регнум. Президенты России, Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана Владимир Путин, Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев договорились встретиться в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Дмитрий Астахов/РИА Новости

«Проводящие совместную неформальную встречу президенты Путин, Лукашенко и Рахмон связались по телефону с Алиевым. Состоялся тёплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений», — говорится в сообщении.

В Кремле также уточнили, что лидеры стран условились встретиться в Москве на торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 80-летия Победы.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года на неформальном саммите СНГ в Петербурге Путин лично пригласил лидеров стран организации на празднование 80-летия Победы.

На мероприятия в честь 9 Мая в Москву также приедут президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, ожидается прибытие президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и ряда других лидеров.

В январе министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что на парад Победы приглашены воинские формирования из 19 дружественных стран, в частности из Белоруссии.