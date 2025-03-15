Москва, 15 марта, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Президенты России, Белоруссии и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон провели в Москве неформальную трёхстороннюю встречу, в ходе которой созвонились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба Кремля.

Сергей Бобылев/РИА Новости

В ходе телефонного разговора лидеры обсудили актуальные вопросы.

«Состоялся тёплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений», — отметила пресс-служба.

Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев также договорились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как передавало ИА Регнум, Лукашенко 13 марта прибыл с официальным визитом в Россию. В тот же день он провёл переговоры с Путиным. Главы государств подписали ряд документов, а также обменялась грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Рахмон также посещает Россию с официальным визитом. Его переговоры с Путиным пройдут 17 марта. Стороны намерены обсудить двусторонние вопросы и актуальные региональные проблемы.

В декабре 2024 года на неформальном саммите СНГ в Петербурге президент России лично пригласил лидеров стран организации на празднование 80-летия Победы. На мероприятия также приедут президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, ожидается прибытие президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и ряда других лидеров. Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что на парад Победы приглашены воинские формирования из 19 дружественных стран.