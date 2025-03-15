Белград, 15 марта, 2025, 18:52 — ИА Регнум. В Белграде во время митинга автомобиль BMW въехал в толпу и сбил трёх человек. Об этом 15 марта сообщила газета Blic.

Кадр из видео

Водитель пытался скрыться с места происшествия, а потом оказал сопротивление при задержании, но безуспешно, отметили авторы.

Пострадавших в результате происшествия доставили в центр неотложной помощи, сказано также в сообщении.

Позднее эти данные подтвердили в МВД Сербии.

«Сотрудники МВД в Белграде нашли и задержали водителя Ж. М. 1975 года рождения, который сегодня в районе Беле-Воды на автомобиле марки BMW сбил трёх человек. Скорая доставила пострадавших для оказания дальнейшей медицинской помощи. Водитель оказал сопротивление и был задержан полицией», — сказано в сообщении пресс-службы МВД.

В результате происшествия пострадали молодой человек 2007 года рождения и женщины 1970 и 1975 года рождения. У них выявлены лёгкие повреждения. МВД и прокуратура Сербии выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось и о других инцидентах с наездами машин на толпу. В частности, ранее в марте автомобиль въехал в толпу людей в немецком Мангейме. Подозреваемый был задержан. В результате ЧП два человека погибли, ещё 25 получили ранения, в том числе 15 — тяжёлые.

В декабре 2024 года автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге. Очевидцы отметили, что машина целенаправленно двигалась в сторону посетителей рынка. В результате происшествия пострадали около 80 человек. Местные власти назвали случившееся терактом.