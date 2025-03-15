Москва, 15 марта, 2025, 18:28 — ИА Регнум. Недовольство премьер-министра Польши Дональда Туска победой российской теннисистки Мирры Андреевой над польской спортсменкой Игой Свёнтек является проявлением национализма. Об этом заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Global Look Press

Ранее Туск заявил, что ему не нравится, что Россия и Беларусь обыграли Польшу и США на пути к финалу турнира в Индиан-Уэллсе.

«Понятно, что человеку не нравится, когда спортсмена из его страны обыгрывают, тут ничего не сделать — это спорт, но он указывает именно на то, что его соотечественницу обыграла россиянка, а это уже национализм чистой воды. Ему, конечно, можно ругаться на федерацию, что она допустила русских, но там показали, что для них главное — спортивный принцип, они молодцы. Такими заявлениями они дают понять, что хотят выгнать всех наших спортсменов до скончания веков, чтобы самим все выигрывать? Или им нравится побеждать в нечестной борьбе без сильных соперников?» — отметила Журова в беседе с ТАСС.

В другом полуфинале белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла представительницу США Мэдисон Киз. Спортсменки из России и Белоруссии теперь сойдутся в финальной игре турнира в воскресенье, 16 марта.

В четвертьфинальном матче турнира серии WTA-1000 Андреева победила украинскую теннисистку Элину Свитолину со счётом 7:5, 6:3. Проигравшая украинка пожала руку только судье, проигнорировав соперницу.