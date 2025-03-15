Курск, 15 марта, 2025, 18:14 — ИА Регнум. Более 300 человек были эвакуированы из Суджанского района Курской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Максим Григорьев/ТАСС

«Из Суджанского района Курской области эвакуирован 301 человек. Людей оперативно доставляют в пункты временного размещения, нуждающихся в медицинской помощи — в лечебные учреждения», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в автобусах людям предоставляются вода, продукты питания, а также возможность связаться с родственниками. С эвакуированными работают психологи МЧС. Мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО.

Днем ранее сотрудники МЧС эвакуировали более 240 жителей Суджанского района. Тогда в ведомстве отметили, что специалисты проводят групповые и индивидуальные занятия, консультации для эмоциональной разгрузки.

Также родственникам эвакуированных, с которыми долгое время не удавалось установить связь, оказывают необходимую помощь. В среднем за сутки поддержку получают несколько десятков человек.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта Минобороны сообщило о переходе Суджи под контроль ВС РФ. По данным военного ведомства, в ходе наступательных действий военные российской группировки «Север» также освободили населённые пункты Меловой и Подол.

Ранее, 12 марта, президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов в регионе. Он поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности.