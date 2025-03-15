Киев, 15 марта, 2025, 18:08 — ИА Регнум. Европе необходимо наращивать собственное производство оружия и боеприпасов, а также укреплять противовоздушную оборону. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в соцсети X.

EPA/ТАСС

«Европе нужны собственные арсеналы и возможности для производства самого современного оружия. Производство боеприпасов не должно занимать от трёх до пяти лет, если речь идёт о вашей обороне и безопасности», — указал он в публикации.

Зеленский также призвал европейцев не забывать об укреплении противовоздушной обороны и на Украине, и в их собственных странах на будущее.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта американское издание Politico сообщало, что страны ЕС планируют возрождать собственную оборонную промышленность, чтобы обеспечить военную поддержку Украины и сдерживание России. Газета привела содержание Белой книги по обороне, подготовленной при участии главы внешнеполитической службы ЕС Кайи Каллас.

В документе указано, что Европа стала слишком сильно зависеть от США в вопросе обеспечения безопасности, поэтому странам ЕС необходимо собственноручно возродить свой ВПК. Документом предлагается восстанавливать его с помощью совместных закупок оборонной продукции внутри объединения, а также существенного наращивания инвестиций в оборонную сферу.

Европейские политики, в отличие от США, настроены продолжать поддержку Киева и спонсировать боевые действия. Так, ранее Каллас, комментируя высказывания американского президента Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, усмотрела в его словах «российские нарративы» и попыталась оправдать решение Зеленского отказаться от избирательного процесса вопреки конституции государства, так как у страны, по её словам, есть «внешний враг», против которого надо направить «все силы».

При этом президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что никакие иностранные вооружения не способны изменить ход спецоперации на Украине. Глава государства также подчеркивал, что поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.