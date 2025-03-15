Собянин рассказал, как строится «Достоевская» на Кольцевой линии метро
Собянин: строительство станции «Достоевская» на Кольцевой линии будет ускорено
Москва, 15 марта, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Строительство первой за 70 лет станции «Достоевская» на Кольцевой линии метро будет ускорено. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Чтобы ускорить строительство, увеличим количество шахтных стволов до семи, хотя обычно используется один-два. Сейчас прокладывают правый и левый обходные тоннели: на время строительства станции по ним будут ходить составы Кольцевой линии», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что, так как работы ведутся в зоне исторической застройки, строители используют особые способы возведения туннелей.
«Открытый котлован здесь невозможен, поэтому применяется горный способ — фактически ручная проходка с использованием средств малой механизации», — говорится в посте главы российской столицы.
По его словам, станция улучшит транспортное сообщение в Мещанском районе и обеспечит дополнительную пересадку с Люблинско-Дмитровской линии на Кольцевую. Второй вестибюль значительно сократит путь от метро до многофункционального комплекса «Олимпийский».
Как передавало ИА Регнум, 2 октября Собянин заявил, что из-за плотной городской застройки возведение станции «Достоевская» на Кольцевой линии московского метро будет производиться вручную в течение примерно пяти лет.
Он напомнил, что у реализации этой идеи достаточно большой исторический срок, так как московские власти ещё с 1950 года намеревались соединить в этой зоне крайне загруженные Люблинско-Дмитровскую и Кольцевую линии метро.