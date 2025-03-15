Москва, 15 марта, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Строительство первой за 70 лет станции «Достоевская» на Кольцевой линии метро будет ускорено. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Чтобы ускорить строительство, увеличим количество шахтных стволов до семи, хотя обычно используется один-два. Сейчас прокладывают правый и левый обходные тоннели: на время строительства станции по ним будут ходить составы Кольцевой линии», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, так как работы ведутся в зоне исторической застройки, строители используют особые способы возведения туннелей.

«Открытый котлован здесь невозможен, поэтому применяется горный способ — фактически ручная проходка с использованием средств малой механизации», — говорится в посте главы российской столицы.

По его словам, станция улучшит транспортное сообщение в Мещанском районе и обеспечит дополнительную пересадку с Люблинско-Дмитровской линии на Кольцевую. Второй вестибюль значительно сократит путь от метро до многофункционального комплекса «Олимпийский».

Как передавало ИА Регнум, 2 октября Собянин заявил, что из-за плотной городской застройки возведение станции «Достоевская» на Кольцевой линии московского метро будет производиться вручную в течение примерно пяти лет.

Он напомнил, что у реализации этой идеи достаточно большой исторический срок, так как московские власти ещё с 1950 года намеревались соединить в этой зоне крайне загруженные Люблинско-Дмитровскую и Кольцевую линии метро.