Лондон, 15 марта, 2025, 18:16 — ИА Регнум. Западные страны переходят к обсуждению «операционных деталей» отправки войск на Украину, заявил 15 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Global Look Press

«Мы добились согласия относительно того, что теперь мы переходим к операционной фазе», — сказал Стармер журналистам по итогам онлайн-саммита по Украине.

По его словам, представители стран, намеревающихся отправить «миротворческие» войска на Украину, соберутся 20 марта в Лондоне и обсудят детали. Некоторые из этих стран уже взяли на себя конкретные обязательства по участию в миссии, сказал Стармер.

Он добавил, что считает важным получение данными «миротворцами» гарантий безопасности со стороны США и отметил, что ведёт переговоры с Вашингтоном по данному вопросу ежедневно.

Также Стармер заявил, что целью «миротворческих» сил будет «укрепление обороны Украины» и защита киевского режима «на земле, на воде и в небе».

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Россия ни при каких условиях не примет присутствия натовских военных на Украине в качестве «миротворцев». Министр подчеркнул, что если войскам НАТО под любым флагом позволить разместиться на оставшихся территориях Украины, то они будут защищать там нацистский режим.

Ранее Лавров также отмечал, что появление на Украине военного контингента стран ЕС будет означать прямую войну европейских государств с Россией. Глава МИД заявил, что Москва не будет просто наблюдать за размещением на территории Украины воинских контингентов НАТО.

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля заявил, что гарантии безопасности для Киева должны обеспечить страны Европы и не входящие в этот регион государства. Он добавил, что США не будут направлять на Украину свои войска.

Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что ввод воинских контингентов Запада на Украину приблизит риск глобального конфликта еще на один шаг. Он отмечал, что все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии.