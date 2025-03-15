Курск, 15 марта, 2025, 18:00 — ИА Регнум. В освобожденных населенных пунктах Курской области нашли сотни человек, которые ранее числились пропавшими без вести. Об этом 15 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«На данный момент из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники, исключено 378 фамилий ― эти люди найдены», ― написал исполняющий обязанности главы региона в Telegram-канале.

По его словам, список разыскиваемых начинает постепенно сокращаться.

Хинштейн пояснил, что чтобы вывести человека из списка разыскиваемых, сотрудникам полиции необходимо прекратить розыскное дело, а для этого опросить родственников, получить необходимые документы, полностью удостовериться в том, что человек найден.

Как сообщало ИА Регнум, в Судже, которую российские военные освободили 13 марта, и окрестных сёлах Курской области обнаружили около 100 граждан из списков без вести пропавших. Как отметил помощник главы МЧС России Юрий Мезинов, 90% людей, вывозимых из Суджи и близлежащих населённых пунктов, находятся в списках без вести пропавших.

3 марта в Россию с Украины вернули 33 жителя Курской области. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова уточнила, что эвакуацию провели при поддержке Международного комитета Красного Креста и посредничестве Белоруссии. Большинство возвращённых домой россиян — пожилые люди, но есть и четверо детей.

11 января МВД РФ сообщило о поиске 1174 жителей Курской области, пропавших с августа 2024 года. Информацию о 240 из них на тот момент уже получили.

Ранее сообщалось, что российский Красный Крест помог найти более 1,4 тыс. человек, связь с которыми была потеряна после вторжения ВСУ в курское приграничье.