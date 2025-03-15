В Курской области из реестра пропавших без вести исключили 378 человек
Курск, 15 марта, 2025, 18:00 — ИА Регнум. В освобожденных населенных пунктах Курской области нашли сотни человек, которые ранее числились пропавшими без вести. Об этом 15 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«На данный момент из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники, исключено 378 фамилий ― эти люди найдены», ― написал исполняющий обязанности главы региона в Telegram-канале.
По его словам, список разыскиваемых начинает постепенно сокращаться.
Хинштейн пояснил, что чтобы вывести человека из списка разыскиваемых, сотрудникам полиции необходимо прекратить розыскное дело, а для этого опросить родственников, получить необходимые документы, полностью удостовериться в том, что человек найден.
Как сообщало ИА Регнум, в Судже, которую российские военные освободили 13 марта, и окрестных сёлах Курской области обнаружили около 100 граждан из списков без вести пропавших. Как отметил помощник главы МЧС России Юрий Мезинов, 90% людей, вывозимых из Суджи и близлежащих населённых пунктов, находятся в списках без вести пропавших.
3 марта в Россию с Украины вернули 33 жителя Курской области. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова уточнила, что эвакуацию провели при поддержке Международного комитета Красного Креста и посредничестве Белоруссии. Большинство возвращённых домой россиян — пожилые люди, но есть и четверо детей.
11 января МВД РФ сообщило о поиске 1174 жителей Курской области, пропавших с августа 2024 года. Информацию о 240 из них на тот момент уже получили.
Ранее сообщалось, что российский Красный Крест помог найти более 1,4 тыс. человек, связь с которыми была потеряна после вторжения ВСУ в курское приграничье.