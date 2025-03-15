Латакия, Сирия, 15 марта, 2025, 17:58 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека погибли в результате мощного взрыва на юге сирийской Латакии. Об этом сообщило издание Al Watan.

Nayef Alaboud/Global Look Press

Отмечается, что взрыв произошёл в четырехэтажном доме в районе Эр-Рамль. Под завалами остаются люди.

Отряды гражданской обороны приступили к разбору обломков, медики помогают пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта в Латакии вспыхнули столкновения между сторонниками экс-президента Сирии Башара Асада и силами нового правительства страны. Также стычки начались в провинции Тартус. Власти республики ввели войска в эти регионы. По информации курдского телеканала Rudaw на 8 марта, в ходе вооруженных столкновений в Сирии погибли более 500 мирных жителей.

9 марта бои начались в портовом городе Баниясе в провинции Тартус. Здесь сторонники Асада напали на газовую электростанцию, чтобы разрушить энергетическую инфраструктуру города, а правительственные силы пытались вернуть объект под контроль.

К 11 марта правительственные силы Сирии остановили попытки атак вооружённых сторонников экс-президента Асада, заявил представитель минобороны страны Хасан Абдель Гани.