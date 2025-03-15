ДНР, 15 марта, 2025, 17:55 — ИА Регнум. В небе над освобождённым Дзержинском в Донецкой Народной Республике (ДНР) идёт борьба дронов на оптоволокне, сообщил 15 марта командир взвода операторов БПЛА с позывным Тунгус.

Евгений Биятов/РИА Новости

По его словам, последнее время боевые действия на данном участке «ушли в небо», где летают дроны различных видов, в том числе «с верёвкой», то есть на оптоволокне.

«Проводили разведку на своём направлении, увидели дрон противника, и там просто началась схватка такая — дрон на дрон. То есть дрон сверху подлетает, с верёвкой опускается, и эта верёвка сбивает твой БПЛА, или, наоборот, мы так делаем», — рассказал российский военнослужащий, его слова приводит «РИА Новости».

Тунгус добавил, что его подразделение осуществляет работу на Дзержинском направлении, используя различные виды беспилотников, включая разведывательные БПЛА, FPV-дроны, гексакоптеры и устройства на оптоволокне.

Об освобождении Дзержинска (украинское название — Торецк) российское оборонное ведомство сообщило 7 февраля. Украинские формирования были выбиты из города подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческим формированием «Ветераны» группировки войск «Центр».

Ранее дрон ВС РФ «Мавик» обнаружил повисший над позициями российских бойцов тяжёлый украинский беспилотник «Баба-яга», а затем протаранил его. Советующие кадры 30 января опубликовало ИА Регнум.