Анталья, Турция, 15 марта, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции возбудили уголовное дело в отношении двух блогерш из России и Украины после их фотосессии на кладбище. Об этом сообщил турецкий портал Imecegazetesi со ссылкой на местные силовые структуры.

Денис Соловых/ТАСС

«В районе Муратпаша в Анталье, две молодые девушки-иностранки играли в карты и пили колу на надгробиях на кладбище в центре города. Две молодые девушки запечатлели эти моменты на фото и видео и поделились снимками в своих аккаунтах в социальных сетях с комментарием: «Было приятно пить колу с человеком, который умер за 15 лет до её изобретения», — говорится в заявлении полиции города.

Уточняется, что после первой публикации девушки также выложили бэкстейдж со съёмок, на котором они показали, как проникли на кладбище в обычной одежде, а затем переоделись.

Видео вызвало бурную реакцию в сети, после чего правоохранители начали расследовать данный инцидент и возбудили уголовное дело по ст. 216 Уголовного кодекса — возбуждение ненависти и вражды среди населения. По данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком на три года.

В полиции также отметили, что после содеянного блогерши покинули территорию Турции.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля блогеру-миллионнику Субхану Мамедову, известному как Subo, запретили въезд в Россию на 70 лет после того, как он снимал пранки над сотрудниками полиции и военнослужащими.

Так, в одном из недавних роликов Subo переоделся в форму сотрудника полиции и пытался спровоцировать настоящих полицейских, а в другом видео 26-летний блогер назвал молодых российских военнослужащих своей охраной и демонстративно двигался по центру Москвы в их окружении.

Мамедова также лишили российского гражданства, так как выяснилось, что блогер указал ложную информацию при его получении.

В беседе с ИА Регнум кандидат психологических наук, доцент МГПУ Лариса Овчаренко рассказала, что «рецепт успеха» блогеров, готовых на всё ради подписчиков и денег, очевиден: набрать аудиторию пошире и зарабатывать на ней. Например, рекламируя те же запрещённые в России онлайн-казино, создавая иллюзию, что это лёгкий и быстрый доход. Разумеется, в реальности дело обстоит иначе, но всегда найдутся люди, которые верят в чудеса и мечтают без труда получить желаемое.