Париж, 15 марта, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Основатель Telegram Павел Дуров получил разрешение на несколько недель покинуть территорию Франции и отправился в Дубай. Об этом 15 марта сообщило Agense France-Presse со ссылкой на осведомлённый источник.

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«Следственный судья несколько дней назад удовлетворил его просьбу об изменении судебного надзора и разрешил ему покинуть Францию на несколько недель», — сказано в сообщении.

По данным источников агентства, Дуров утром 15 марта вылетел в Дубай из того же парижского аэропорта, в котором был задержан — Ле-Бурже.

Как передавало ИА Регнум, Дурова задержали в августе 2024 года. Ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции. Дурова поместили под стражу на несколько дней, а затем отпустили под залог в размере 5 млн евро и обязательство дважды в неделю отмечаться в полиции.

Основателю Telegram запретили покидать территорию Франции. Власти считают его причастным к совершению преступлений из-за отказа Telegram от сотрудничества с государством.

6 декабря 2024 года Дуров впервые после задержания прибыл в суд на допрос по существу дела о возможной причастности к преступной деятельности, осуществляемой с использованием его мессенджера. В феврале представитель французской прокуратуры Майлис де Рек заявила, что дело Дурова передадут в суд не раньше чем через год, и всё это время основателю Telegram придётся находиться во Франции.