Рязань, 15 марта, 2025, 17:39 — ИА Регнум. При взрыве трубы на территории предприятия в Рязанской области, предварительно, пострадали три человека. Об этом 15 марта сообщили в местной Единой дежурно-диспетчерской службе.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Взрыв трубы был в 10:35», — передаёт слова источника «РИА Новости».

Отмечается, что три человека пострадали, их госпитализировали.

Как передавало ИА Регнум, в феврале на газовой буровой вышке в Тюменской области произошёл взрыв, в результате которого пострадали два человека. Пострадавших сотрудников доставили на Кальчинское месторождения, откуда их забрал вертолёт санавиации. Позже Telegram-канал «112», сообщил, что выброс газа произошёл, когда поднимали электроцентробежный насос.

В конце января взрыв произошёл на одном из предприятий в Амурской области. Причина ЧП — нарушение технологического процесса. Хлопок на седьмом этаже здания привёл к разрушениям и приостановке производства. Сотрудники МЧС после нескольких часов поисков обнаружили в обрушившемся производственном помещении погибшего мужчину. По факту гибели было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».