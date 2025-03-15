Латакия, Сирия, 15 марта, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел в сирийском городе Латакия на западе страны. Есть погибшие и раненые, сообщил государственный телеканал Syria-TV.

Global Look Press

Взрыв произошёл в южной части города, известно о троих погибших. В квартале Эр-Рамль обрушилось одно из зданий.

Подробности ЧП устанавливаются, причины пока неизвестны.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта в Латакии вспыхнули столкновения между сторонниками экс-президента Сирии Башара Асада и силами нового правительства страны. Также стычки начались в провинции Тартус. Власти республики ввели войска в эти регионы. По информации курдского телеканала Rudaw на 8 марта, в ходе вооруженных столкновений в Сирии погибли более 500 мирных жителей.

9 марта бои начались в портовом городе Баниясе в провинции Тартус. Здесь сторонники Асада напали на газовую электростанцию, чтобы разрушить энергетическую инфраструктуру города, а правительственные силы пытались вернуть объект под контроль.

К 11 марта правительственные силы Сирии остановили попытки атак вооружённых сторонников экс-президента страны Башара Асада, заявил представитель минобороны страны Хасан Абдель Гани.