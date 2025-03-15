Москва, 15 марта, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского могут ликвидировать, такую возможность обсуждают иностранцы в его окружении и в силовых структурах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в пророссийском подполье на территории Украины.

Global Look Press

По словам собеседника агентства, Зеленский слишком много знает и слишком много натворил, поэтому «живым он никому не нужен». Одним из вариантов для главы киевского режима может стать судьба польского правительства в изгнании, указал источник.

«Если лидеры договорятся <…> он просто «исчезнет» без обвинений в чей-либо адрес. Не договорятся — он умрет от какого-нибудь яда. Речь о том, чтобы оставить в живых, не идет. Это здесь понимают и практически открыто говорят иностранцы разного уровня», — пояснили в подполье.

Польское правительство в изгнании было сформировано в конце сентября 1939 года в Париже из числа польских политиков, находившихся во Франции, во главе с генералом Владиславом Сикорским после бегства из Польши ее верховного руководства. После нападения нацистской Германии на Францию летом 1940 года по приглашению британского премьер-министра Уинстона Черчилля польское эмигрантское правительство переехало в Лондон.

Как передавало ИА Регнум, телеканал АВС со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщил 24 февраля, что некоторые представители окружения президента США Дональда Трампа хотят заменить Зеленского на более сговорчивого политика, который в меньшей степени будет препятствовать попыткам США навязать мирное соглашение.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 7 марта заявила, что США готовят замену Зеленскому, срок полномочий которого на посту главы государства давно истек, на более сговорчивую для капитуляции фигуру, а самого Зеленского могут устранить физически.

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров считает, что западные державы рано или поздно спишут или ликвидируют главу киевского режима и поставят вместо него более удобную фигуру для дальнейших переговоров с Россией. Он добавил, что Зеленский очень много знает, и он станет козлом отпущения, на которого можно повесить будет весь негатив.

После того как конфликт на Украине завершится, главу киевского режима ждёт незавидная участь, уверен политолог Гилберт Доктороу. По словам эксперта, Зеленский покинет страну, как только станет ясно, что приближается капитуляция, которая, по мнению Доктороу, является только вопросом времени.

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов 19 декабря заявил, что в отношении Зеленского, который несет вину за гибель тысяч мирных жителей, следует уже сейчас запустить процедуру проведения международного трибунала.

Ирландский журналист Чей Боуз 2 ноября прошлого года заявил, что глава киевского режима знает, что после окончания конфликта с ним будет покончено. Он также назвал главу киевского режима диктатором.