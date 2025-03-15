Москва, 15 марта, 2025, 17:33 — ИА Регнум. Заместитель директора Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина (ММНКЦ) хирург Владимир Бедин умер на 61-м году жизни. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба центра.

Кадр из видео Владимир Бедин

«С величайшем прискорбием сообщаем, что на 61-м году жизни после продолжительной болезни скончался абдоминальный хирург, заместитель директора по инновационному развитию ММНКЦ имени С. П. Боткина, профессор Владимир Владимирович Бедин», — сказано в сообщении центра.

Пресс-служба отметила, что уход Бедина стал огромной утратой не только для медицины, но и для всех, кто знал выдающегося хирурга, жизнь которого была наполнена стремлением помочь людям и который стал символом надежды для пациентов. Многие из пациентов считали его своим спасителем, подчеркнула пресс-служба.

Бедин в 2001 году возглавил Кузбасский областной гепатологический центр, а в 2007 году стал заведующим отделением хирургии печени и поджелудочной железы в Боткинской больнице. В 2024 году Бедин был назначен заместителем директора ММНКЦ по инновационному развитию.

Помимо практической работы, Бежин активно занимался наукой, а также преподавал на кафедре хирургии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России. Он был автором более 300 научных публикаций и имел более 15 патентов на изобретения.