Химки, Московская область, 15 марта, 2025, 17:23 — ИА Регнум. Подмосковные «Химки» в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с «Ахматом» в результате гола и автогола полузащитника грозненского клуба Даниила Зорина.

На 72-й минуте встречи игрок московского «Спартака», находящийся в аренде в «Ахмате», закатил мяч в ворота химчан с передачи нападающего Георгия Мелкадзе, открыв счёт матча. Однако спустя четыре минуты Зорин срезал мяч в собственные ворота, сравняв счёт. В итоге матч так и закончился вничью, 1:1.

«Химки» набрали 20 очков и занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре им предстоит игра с «Нижним Новгородом».

«Ахмат» с 18 очками расположился на 14-й строчке таблицы. Следующую игру они проведут со «Спартаком».

Как передавало ИА Регнум, 9 марта в матче 20-го тура РПЛ тольяттинский «Акрон» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счётом 2:0. В этой игре форвард «Акрона» Артём Дзюба отличился забитым голом, который стал для него 234-м в карьере и сделал его лучшим бомбардиром в истории российского футбола.