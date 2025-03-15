Суджа, Курская область, 15 марта, 2025, 17:27 — ИА Регнум. Кадры, снятые на улицах освобождённого российскими войсками города Суджи, опубликовало Минобороны РФ в Telegram-канале.

Кадр из видео

Военные сняли на видео разрушенные и обгоревшие дома, усеянные обломками улицы, повреждённую в ходе обстрелов школу, а также развевающийся над городом российский флаг.

Камера зафиксировала и оставшиеся в городе тела украинских военных.

С конца минувшей недели российские военные осуществляют масштабное наступление в Курской области. Об освобождении Суджи МО РФ проинформировало 13 марта, а днём ранее в Сети появились первые кадры из центра города и видео с поднятым у здания администрации российским флагом.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил 12 марта в докладе президенту России Владимиру Путину, что группировка ВСУ в Курской области окружена и изолирована. Верховный главнокомандующий поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в регионе и полностью освободить его, а также подумать над созданием зоны безопасности в Сумской области.

По данным Минобороны на 14 марта, за неделю российские войска освободили в регионе 28 населённых пунктов, в том числе село Гончаровка близ Суджи. Следом за ними подразделения ВС РФ освободили село Заолешенка к северу от Суджи и деревню Рубанщина, расположенную к западу от города.