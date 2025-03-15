Киев, 15 марта, 2025, 17:11 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Соответствующее распоряжение 15 марта опубликовано на его сайте.

Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Переговорную группу возглавит глава офиса Зеленского Андрей Ермак. В состав делегации также были включены глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, замглавы офиса главы киевского режима Павел Палиса.

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