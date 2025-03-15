В центр Белграда выдвинулась колонна из 100 тракторов протестующих фермеров
Белград, 15 марта, 2025, 17:15 — ИА Регнум. Из района Нови-Београд в центр сербского Белграда выдвинулась колонна из 100 тракторов фермеров, поддерживающих протесты. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».
«Колонна из около 100 тракторов заняла бульвар Михаила Пупина. На некоторых тракторах были сербские флаги, слоганы и символ протестов — окровавленная ладонь на белом полотнище. Почти в каждом тракторе помимо водителя находится еще один фермер», — сообщает агентство.
Как передает агентство, главный протест пройдет перед зданием скупщины (парламента).
Как передавало ранее ИА Регнум, 15 марта к центру Белграда для участия в акции протеста прибыли тысячи протестующих из регионов Сербии. По данным МВД, общее число протестующих в Белграде превысило 31 тыс. человек. Во время протеста неизвестный протаранил толпу на автомобиле и сбил трех человек — у них были зафиксированы незначительные повреждения, а водитель был задержан полицией.
Акции протестов в Сербии проводят студенты и оппозиционные партии с ноября 2024 года. Они требуют привлечь к ответственности виновных в гибели 15 человек при обрушении козырька над входом на железнодорожный вокзал в городе Нови-Сад.
8 марта в стране вновь прошли митинги в связи с трагедией в городе Нови-Сад. Манифестации состоялись в Белграде, Нише, Крагуеваце, в Панчево под Белградом, Сомборе, Валево, Бечее и других городах и посёлках. Президент республики Александр Вучич заявил, что министр культуры Сербии Никола Селакович подвергся нападению в ходе массовых протестных акций.
Ранее, 4 марта, в результате устроенной оппозицией потасовки в скупщине (парламенте) Сербии пострадали три женщины-депутата, одна из которых была на восьмом месяце беременности. Вице-премьер Сербии Александр Вулин 2 марта заявил, что организаторы протестов хотят свергнуть Александра Вучича, но у них нет шансов. По его словам, у оппозиции нет подходящей личности, кто смог бы справиться с обязанностями главы республики.