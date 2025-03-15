Белград, 15 марта, 2025, 17:15 — ИА Регнум. Из района Нови-Београд в центр сербского Белграда выдвинулась колонна из 100 тракторов фермеров, поддерживающих протесты. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

Александр Дзюба/ТАСС

«Колонна из около 100 тракторов заняла бульвар Михаила Пупина. На некоторых тракторах были сербские флаги, слоганы и символ протестов — окровавленная ладонь на белом полотнище. Почти в каждом тракторе помимо водителя находится еще один фермер», — сообщает агентство.

Как передает агентство, главный протест пройдет перед зданием скупщины (парламента).

Как передавало ранее ИА Регнум, 15 марта к центру Белграда для участия в акции протеста прибыли тысячи протестующих из регионов Сербии. По данным МВД, общее число протестующих в Белграде превысило 31 тыс. человек. Во время протеста неизвестный протаранил толпу на автомобиле и сбил трех человек — у них были зафиксированы незначительные повреждения, а водитель был задержан полицией.

Акции протестов в Сербии проводят студенты и оппозиционные партии с ноября 2024 года. Они требуют привлечь к ответственности виновных в гибели 15 человек при обрушении козырька над входом на железнодорожный вокзал в городе Нови-Сад.

8 марта в стране вновь прошли митинги в связи с трагедией в городе Нови-Сад. Манифестации состоялись в Белграде, Нише, Крагуеваце, в Панчево под Белградом, Сомборе, Валево, Бечее и других городах и посёлках. Президент республики Александр Вучич заявил, что министр культуры Сербии Никола Селакович подвергся нападению в ходе массовых протестных акций.

Ранее, 4 марта, в результате устроенной оппозицией потасовки в скупщине (парламенте) Сербии пострадали три женщины-депутата, одна из которых была на восьмом месяце беременности. Вице-премьер Сербии Александр Вулин 2 марта заявил, что организаторы протестов хотят свергнуть Александра Вучича, но у них нет шансов. По его словам, у оппозиции нет подходящей личности, кто смог бы справиться с обязанностями главы республики.