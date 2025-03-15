Благовещенск, 15 марта, 2025, 17:10 — ИА Регнум. В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Чалганы — Ушумун в Амурской области задерживаются несколько пассажирских поездов. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Задерживаются два пассажирских поезда: №9 Владивосток — Москва, №2 Москва — Владивосток. По станции отправления будут задержаны и отправлены изменённым расписанием три пассажирских поезда: №317 Благовещенск — Нижний Бестях, №391 Благовещенск — Чита, №82 Тында — Благовещенск», — сказано в сообщении.

Пресс-служба сообщила, что для перевозки пассажиров по маршруту, предусмотренному расписанием поезда Владивосток — Москва, будет отправлен подменный состав. Сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим, а пассажиров поездов, задержка которых составит более четырёх часов, обеспечат питанием.

В компании также отметили, что ожидающие пассажиры получают информацию о задержках через смс-сообщения. Принимаются все необходимые меры для восстановления движения поездов, отметила пресс-служба. Позднее в РЖД сообщили, что к работам привлечены 300 железнодорожников и четыре восстановительных поезда.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года в Забайкальском крае приостанавливали движение поездов из-за столкновения двух грузовых составов. Инцидент произошёл на перегоне Бушулей — Жирекен. У одного из поездов с рельсов сошли 35 вагонов, у другого — семь, гружённых углём. Движение приостанавливалось в обоих направлениях.

Также в декабре на станции Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение двухэтажного пассажирского поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург с грузовым составом. С рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда, а также грузовые вагоны. Один человек погиб, 17 получили ранения. Движение на участке железной дороги приостанавливали. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.