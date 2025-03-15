Суджа, Курская область, 15 марта, 2025, 16:58 — ИА Регнум. Разрушенный в результате атаки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) краеведческий музей в Судже будет восстановлен, заявил 15 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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В своём Telegram-канале он опубликовал кадры с последствиями атаки киевских боевиков. Удар по музею Хинштейн назвал не просто ударом по архитектуре, но и по истории, культуре и памяти. Здание краеведческого музея является объектом культурного наследия и памятником архитектуры, отмечал он.

Хинштейн также сообщил, что особо ценные экспонаты были заранее вывезены и размещены в фондохранилищах Курского областного краеведческого музея. Среди них предметы из коллекции живописи, археологически артефакты, редкие книги и другие. Суммарно было спасено 457 экспонатов.

«Мы не позволим уничтожить нашу историю и культуру. Суджанский краеведческий музей будет восстановлен, а его экспонаты вернутся на свое законное место. Это наш долг перед будущими поколениями», — написал врио главы региона в канале.

Вечером 14 марта подразделения ВСУ нанесли удар по зданию краеведческого музея в освобождённой Судже. Согласно последним данным, погибла сотрудница музея, ещё двое пострадали. Было возбуждено уголовное дело о теракте. В Следственном комитете РФ отметили, что всех причастных к преступлению установят и привлекут к ответственности.

Суджанский краеведческий музей был открыт 8 июля 1962 года и с 1990 года он продолжал работу как государственный филиал Курского областного краеведческого музея. В 2022 году здание отреставрировали. На данный момент основной фонд музея превышает 10,5 тыс. экспонатов, среди которых произведения искусства и исторические артефакты.