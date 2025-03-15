Лондон, 15 марта, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Западные страны перешли к обсуждению деталей отправки миротворческого контингента на территорию Украины. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Global Look Press

«Мы добились согласия относительно того, что теперь мы переходим к операционной фазе», — отметил он по итогам видеоконференции по Украине, в которой приняли участие более 20 западных стран.

Страмер уточнил, что 20 марта в Лондоне также пройдёт встреча военачальников из стран, которые пожелали принять участие в возможной «миротворческой» миссии. По его словам, в ходе данной встречи будут обсуждаться конкретные шаги по размещению войск на Украине.

Ранее стало известно, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони по итогам данной видеоконференции заявила, что её страна не планирует отправлять войска на Украину.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Лондон и Париж разработали план по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, в конфликте нужно добиться «доступного перемирия» с переговорами и затем направить в зону конфликта западных миротворцев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Парижа и Лондона, отметила, что эти страны пытаются добиться передышки для Украины, чтобы она могла укрепить свой потенциал при помощи Запада. России необходимы твердые договоренности об окончательном урегулировании, подчеркнула дипломат.