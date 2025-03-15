Париж, 15 марта, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул Францию и направился в ОАЭ по разрешению суда. Об этом сообщило AFP.

Global Look Press

«Основатель Telegram Павел Дуров выехал из Франции в Дубай с разрешения суда», — говорится в сообщении.

Во Франции в отношении Дурова действовал судебный контроль в связи с начатым против него расследованием.

В феврале представитель французской прокуратуры Майлис де Рек заявила, что дело Дурова передадут в суд не раньше чем через год, и всё это время ему придётся находиться во Франции. Она пояснила, что ордер на арест Дурова выдали после того, как в разных департаментах Франции зашло в тупик множество расследований из-за нежелания Telegram отвечать на запросы правоохранительных органов.

По данным только французской жандармерии, в период с 2013 по 2024 год юридические запросы оставались без ответа более чем в 2,4 тыс. случаев. Власти страны сочли молчание Дурова «равносильным соучастию». Так, одно из расследований касалось пользователя, который вынуждал девочек присылать материалы интимного характера и признался в изнасиловании. Руководство Telegram отказалось помогать следствию, добавила Рек.

Как сообщало ИА Регнум, Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже в августе 2024 года, куда он прибыл из Азербайджана в сопровождении женщины и телохранителя. Соответствующий ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции (OFMIN) на основании предварительного расследования. Дурова несколько дней держали под стражей, а затем отпустили под залог в размере €5 млн и обязательство дважды в неделю отмечаться в полиции. Ему запретили покидать страну из-за предполагаемой причастности к совершению преступлений из-за отказа Telegram сотрудничать с властями.