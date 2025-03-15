Лондон, 15 марта, 2025, 16:45 — ИА Регнум. Лидеры западных стран начали онлайн-встречу по ситуации на Украине. Ее проводит премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщила газета The Guardian.

Global Look Press

Полный список участников встречи не разглашается, однако указывается количество — примерно 25 человек. Как отметили на Даунинг-стрит, к виртуальному собранию должны подключиться лидеры стран ЕС, представители Еврокомиссии, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Украины.

По данным источника в правительстве, на встрече, кроме Стармера, уже выступили президент Франции Эммануэль Макрон, глава киевского режима Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В частности, Стример заявил, что президенту РФ Владимиру Путину «рано или поздно» придется «сесть за стол переговоров» и согласиться на прекращение огня. Британский премьер считает, что именно российский лидер якобы затягивает процесс перемирия. При этом Киев уже взял на себя обязательство по 30-дневному безоговорочному прекращению огня.

Стармер призвал мировых лидеров продолжать оказывать давление на Россию с целью добиться остановки боевых действий, а также способствовать укреплению Украины. Ожидается, что во время встречи будут конкретизированы намерения «коалиции желающих» по отправке миротворцев на территорию Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта в Лондоне прошла неформальная встреча лидеров ряда европейских стран, на которой обсуждались вопросы касательно ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Участники, в частности, говорили о помощи Киеву на фоне снижения поддержки со стороны США.

На встрече Стармер заявил, что для достижения устойчивого мира на Украине необходимо несколько условий. Одно из них ― сильная Украина, которая в случае необходимости будет бороться и сможет вести переговоры. Также, по его словам, для этого необходимы европейская поддержка с гарантиями безопасности и поддержка со стороны США.

Также премьер-министр допустил, что на переговорах будет обсуждаться линия разграничения между Россией и Украиной, но любой план, по его словам, будет зависеть от американской военной помощи.

6 марта в контексте изменившейся позиции США по Украине состоялся экстренный саммит Евросоюза. Газета Politico обратила внимание на неловкую ситуацию, возникшую в ходе встречи после вопроса о возможности поддержки ЕС Украины без участия США. По итогам саммита лидеры стран ЕС согласовали план по усилению обороноспособности Европы, который получил название ReArm EU («Перевооружить Европу») и был предложен Еврокомиссией. Стоимость его реализации оценивается в 800 млрд евро, средства для финансирования предполагается привлекать в течение четырёх лет.