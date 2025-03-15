Москва, 15 марта, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Во всех регионах России и в десятках зарубежных стран 26 апреля стартует международное масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны — «Диктант Победы». Об этом сообщает пресс-служба акции.

Александр Артеменков/ТАСС

«Принять участие и проверить знания о Великой Отечественной войне может любой желающий на специально организованных площадках и онлайн на портале акции», — уточняется в сообщении на страницах в соцсетях «Диктант Победы».

Акция проводится уже седьмой раз. Впервые «Диктант Победы» провели 7 мая 2019 года. В нём приняли участие более 150 тыс. человек в возрасте от 9 до 90 лет из 24 государств, включая Россию. После этого было принято решение о ежегодном проведении «Диктанта Победы».

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году задания диктанта были посвящены 80-летию освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной армии), юбилеям писателей-фронтовиков и другим памятным датам.

Тогда помимо всех российских регионов «Диктант Победы» прошел и в 50 иностранных государствах.