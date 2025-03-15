Будапешт, 15 марта, 2025, 16:31 — ИА Регнум. Евросоюз (ЕС) хочет не помогать Украине, а колонизировать ее и вынуждать продолжать конфликт с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Global Look Press

«Инструментом колонизации является война. Правители Европы решили, что Украина во что бы то ни стало должна продолжить войну (с Россией), а за это она быстро получит членство в ЕС, за которое нам еще придется расплачиваться», — сказал Орбан во время выступления в Будапеште по случаю Дня революции 1848 года.

Он подчеркнул, что Венгрия, в отличие от других стран ЕС «окунувшихся с головой в конфликт», не стала этого делать и выступила за мир. Премьер отметил, что его страна понесла самые большие убытки среди всех государств Евросоюза из-за украинского конфликта.

Орбан также напомнил, что в Венгрии состоится референдум по вопросу о приеме Украины в ЕС, результатами которого правительство будет руководствоваться в ходе своих консультаций с Брюсселем.

Как передавало ранее ИА Регнум, Орбан 14 марта заявил, что Брюссель пообещал властям Украины принять страну в состав ЕС при условии, что она продолжит воевать с Россией. Премьер Венгрии подчеркнул, что вступление Украины нанесло бы ЕС вред в целом ряде областей, от экономики и рынка труда до общественной безопасности и обороны.

Уже 15 марта венгерский политик опубликовал в соцсетях список требований из 12 пунктов от Будапешта к властям Евросоюза. Среди них — создание «Европы наций», равенство всех стран — членов ЕС перед законом, восстановление незаконно отнятых у стран — членов ЕС полномочий, обеспечение права вето правительств стран — членов ЕС при принятии общих решений, исключение «агентов» предпринимателя Джорджа Сороса из Еврокомиссии и «коррумпированных лоббистов» из Европарламента и прекращение наращивания долга ЕС.

Кроме того, Орбан отметил, что Венгрия требует прекращения ввоза мигрантов в ЕС и высылки прибывших в Евросоюз нелегально, борьбы с коррупцией, запрета на «противоестественное перевоспитание наших детей», защиты христианского наследия Европы, мира на континенте и отсутствия Украины в составе ЕС.

Немногим ранее в марте Венгрия единственной из членов ЕС не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. Представители Будапешта проголосовали против предложенного Еврокомиссией плана милитаризации Европы и расширения помощи Украине на общую сумму 800 млрд евро.