Берлин, 15 марта, 2025, 16:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не может без европейских представителей принимать решения в вопросе окончания украинского конфликта, заявила 15 марта экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Global Look Press

«Когда пробьёт час дипломатии, решать не должен единолично президент Зеленский, а только Украина вместе со своими сторонниками», — сказала Меркель в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

В этом же интервью экс-канцлер заявила, что президент России Владимир Путин «пытается ослабить Евросоюз», но западным странам тем не менее необходимо учитывать интересы Москвы для урегулирования конфликта на Украине.

Политик напомнила, что Европа, будучи «другом» Киева, также рискует «ради Украины». Ранее Меркель призывала добавить дипломатию к урегулированию конфликта, поддержав при этом обсуждаемое немецкими политиками увеличение военных расходов ФРГ.

В феврале Меркель призвала не допустить победы России в конфликте на Украине, однако при этом поддержала решение канцера Германии Олафа Шольца не поставлять Киеву немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Она также размышляла о том, как «осторожно» поддержать Украину, «чтобы она оставалась суверенным демократическим государством».

Как передавало ИА Регнум, 11 марта по итогам переговоров США и Украины в Джидде киевский режим выразил готовность принять предложение Вашингтона о немедленном прекращении огня на 30 дней при согласии России. Позже Путин заявил, что Москва поддерживает данную инициативу, но есть нюансы. Российский лидер неоднократно выражал готовность к переговорам по урегулированию, однако их целью должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие, отмечал он.