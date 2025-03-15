Лондон, 15 марта, 2025, 16:37 — ИА Регнум. Великобритания выступает против распространения ядерного оружия в Европе. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер на пресс-конференции в Лондоне по итогам онлайн-саммита по Украине.

Global Look Press

Комментируя утверждения различных экспертов о возможности ядерного вооружения европейских стран на фоне ослабления интереса США к происходящему в Старом Свете, он подчеркнул, что позиция Лондона на этот счёт чёткая и последовательная.

«Наша позиция состоит в том, что мы сделаем всё возможное для предотвращения увеличения доступности ядерного оружия», — сказал Стармер.

Британский премьер выступил инициатором видеоконференции по ситуации на Украине, в которой приняли участие лидеры около 25 западных стран. Онлайн-саммит организован в продолжение встречи 2 марта в Лондоне, на которой лидеры, преимущественно из стран Европы, обсуждали поддержку киевского режима на фоне сокращения помощи от США.

В начале видеоконференции Стармер заявил, что мероприятие ставит целями усиление Украины, повышение готовности «коалиции доброй воли» защитить «мирную сделку» и сохранение давления на Россию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что американскому руководству следовало бы переместить в Польшу ядерное оружие со своей территории или из Западной Европы. Он сообщил, что обсуждал этот вопрос со спецпосланником президента США по Украине и России Китом Келлогом.

Предложение Дуды прокомментировал вице-президент США Джеймс Ди Вэнс, отметив, что этот вопрос требует осторожности, так как касается «будущего человеческой цивилизации». По словам Вэнса, американский лидер Дональд Трамп не поддержит распространение ядерного оружия в Европе.