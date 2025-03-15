Рим, 15 марта, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Италия не планирует участвовать в возможной военной миссии европейских стран на территории Украины. Об этом заявила пресс-служба премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Zuma\TASS Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

«Премьер-министр подтвердила, что Италия намерена продолжать работать с европейскими партнёрами и США над определением прочных и эффективных гарантий безопасности Украине. Она также подтвердила, что не предусмотрено никакое участие страны в вероятной военной миссии на земле», — говорится в заявлении.

Ранее Мелони приняла участие в видеоконференции лидеров нескольких десятков западных стран, посвящённой ситуации на Украине. Инициатором данного мероприятия выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Мелони осталась недовольна тем, как прошёл саммит лидеров Евросоюза в Париже по ситуации на Украине, так как на встрече был критический настрой в отношении президента США Дональда Трампа. Премьер также раскритиковала идею отправки европейских войск на Украину. Она назвала это наиболее сложной и наименее эффективной мерой.

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Лондон и Париж разработали план по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, в конфликте нужно добиться «доступного перемирия» с переговорами и затем направить в зону конфликта западных миротворцев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Парижа и Лондона, отметила, что эти страны пытаются добиться передышки для Украины, чтобы она могла укрепить свой потенциал при помощи Запада. России необходимы твердые договоренности об окончательном урегулировании, подчеркнула дипломат.