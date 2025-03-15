Москва, 15 марта, 2025, 16:09 — ИА Регнум. В Краснодарском государственном институте культуры участники всероссийской научно-практической конференции, приуроченной к 80-летию Великой Победы, обсудили необходимость разработки закона о государственной политике в области патриотического воспитания. Мероприятие объединило учёных, студентов, сотрудников органов госвласти, специалистов по патриотическому воспитанию и работе с молодёжью.

Sergey Elagin/Global Look Press

Законопроект, работа над которым в Госдуме уже началась, определит цели, принципы и основные направления государственной политики, правовые и организационные основы ее формирования и реализации и послужит основой для развития и обеспечения национальной безопасности в условиях растущих внешних и внутренних угроз. Инициативу поддерживали более 400 учёных, присутствующих на конференции.

Директор Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова отметила, что раньше кадры организаторов и руководителей патриотического воспитания пополнялись в основном за счёт самодеятельных молодёжных активистов, ветеранов военной службы, спорта и других категорий, но далеко не все из них профессионально владеют предметом и имеют соответствующие знания и навыки.

«Нужно на государственном уровне подумать о целенаправленной, системной подготовке кадров в области патриотического воспитания, разработать стандарт специалиста и единые методические рекомендации для всей страны»,― заявила Беликова.

Глава центра также добавила, что на данный момент существует множество нормативно-правовых актов, но все они носят разнородный характер, в них нет единого подхода к госполитике в области патриотического воспитания.

На важность создания единой системы подготовки кадров в области патриотического воспитания указал и руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

«Сегодня в нашей стране действуют 99 региональных центров патриотического воспитания. В них работают более 1800 специалистов. Мы активно развиваем систему вовлечения ветеранов СВО в сферу молодёжной политики <…>Для совершенствования системы подготовки профильных специалистов мы открыли в Роспатриотцентре исследовательско-просветительский центр, где активно взаимодействуем с экспертным сообществом, ведущими вузами по вопросам разработки образовательных стандартов и подготовки кадров», ― рассказал Гуров.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее отметил, что участие бойцов СВО в патриотическом воспитании молодёжи весьма востребовано. Он добавил, что в школах и с детскими подростковыми коллективами работают свыше тысячи военных, которые отслужили и вернулись.

Российский лидер 3 октября заявил, что патриотическое воспитание в школах должно быть без перегибов. По его словам, всё должно быть в меру, искренним, объективным и доходчивым. Он добавил, что базовые вещи, касающиеся нравственных ценностей, нужно закладывать детям с самого раннего возраста. Президент привёл такие выражения, как «впитал с молоком матери», «усвоил с младых ногтей». Работу с маленькими детьми он назвал тонкой и требующей особо серьёзного подхода.