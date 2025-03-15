Москва, 15 марта, 2025, 16:14 — ИА Регнум. Предложение президента России Владимира Путина формированиям ВСУ в Курской области сложить оружие и сохранить свои жизни действует, но времени на принятие решения у Киева остаётся всё меньше, заявил 15 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Пока [предложение] действует. У них время сокращается, как шагреневая кожа», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

12 марта Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Начальник Генштаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов доложил главнокомандующему, что освобождено более 86% ранее захваченной ВСУ территории, а группировка ВСУ в регионе окружена и изолирована. Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион, а также подумать о создании зоны безопасности в Сумской области.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта президент, комментируя просьбу США «пощадить» окружённых в Курской области бойцов ВСУ, заявил, что если украинские военные сложат оружие, им гарантирована жизнь и достойное обращение. Путин отметил, что Москва относится к призыву Вашингтона с пониманием. Вместе с тем, сказал президент, бойцы ВСУ в Курской области совершили многочисленные преступления против гражданского населения, которые квалифицируются Генпрокуратурой РФ как терроризм.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова проявить гуманный подход, но если бойцы ВСУ в Курской области не сложат оружие, они будут уничтожены.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что ВСУ продолжают атаки на регион. В частности, 14 марта был нанесён удар по зданию краеведческого музея в освобождённой Судже. Один человек погиб, двое получили ранения. Здание, памятник архитектуры XIX века, было разрушено.