Киев, 15 марта, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Украина провела испытание ракеты «Длинный Нептун», дальность полёта которой составляет 1 тыс. км. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.

Global Look Press

«Длинный Нептун» прошёл испытание и успешное боевое применение. Дистанция — 1 тыс. км», — указал он в публикации.

Ракета «Нептун» представляет собой дозвуковую маловысотную противокорабельную ракету украинского производства, разработанную киевским конструкторским бюро «Луч». «Длинный Нептун» является её модификацией с увеличенной дальностью полёта.

Украинская сторона неоднократно заявляла о якобы обладанием дальнобойными ракетами собственного производства. Первые заявления на этот счёт звучали ещё в 2019 году из уст экс-президента Украины Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим).

Зеленский также заявлял о «Длинном Нептуне», в частности в ноябре 2024 года, когда велась дискуссия по поводу разрешения Киеву наносить удары вглубь территории РФ западными вооружениями. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные беспилотники, у нее теперь есть длинный «Нептун», и не один, заявил тогда Зеленский.