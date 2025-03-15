Рим, 15 марта, 2025, 15:52 — ИА Регнум. Вторжение ВСУ в Курскую область было авантюрой и ошибкой Киева, отметил 15 марта в своей статье обозреватель итальянской газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Автор отметил, что ВСУ при попытке вторжения потеряли значительное количество оружия и военной техники, а также человеческие ресурсы, которые будет сложно восполнить.

«Украинское наступление в Курской области было военной ошибкой и очень рискованной политической авантюрой. (…) Манёвр в Курске оказался ошибочным с военной точки зрения, он поглотил человеческие ресурсы и ценное военное оборудование, которое Киеву сложно восполнить», — отметил Ди Фео.

Автор подчеркнул: в Киеве предполагали, что, захватив часть территории Курской области, смогут использовать это в качестве рычага и средства обмена, однако итог может быть прямо противоположным. Единственное, что удалось сделать посредством курской авантюры — на время поднять боевой дух ВСУ, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта в докладе президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что группировка ВСУ в Курской области окружена и изолирована. Верховный главнокомандующий поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион, а также подумать над созданием зоны безопасности в Сумской области.

14 марта президент США Дональд Трамп объявил, что попросил Путина пощадить окружённые в Курской области формирования ВСУ. Президент РФ пообещал, что если бойцы ВСУ сдадут оружие, им гарантированы жизнь и достойное обращение. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 15 марта заявил, что предложение Путина о возможности сдачи бойцов ВСУ в плен и сохранения ими жизней пока действует, но время для принятия решения у Киева «сокращается, как шагреневая кожа».

14 марта в Минобороны сообщили, что за минувшую неделю ВС РФ освободили 28 населённых пунктов Курской области, в том числе город Суджа. По данным на 15 марта, ВСУ потеряли в регионе 67,6 тыс. военных и тысячи единиц военной техники.