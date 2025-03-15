Москва, 15 марта, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Хоккеист московского ЦСКА Владислав Каменев временно отстранён от участия в матчах Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщили в пресс-службе лиги ТАСС.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

КХЛ получило уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о положительной допинг-пробе спортсмена. В образцах найдена запрещённая субстанция, пояснили в организации.

«В соответствии с российскими антидопинговыми правилами лига исполнила решение РУСАДА, хоккеист до выяснения всех обстоятельств не участвует в матчах КХЛ», — говорится в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в организме Каменева обнаружили, предположительно, мельдоний. За это предусмотрена дисквалификация на четыре года. Сам хоккеист отказался комментировать эту информацию.

Каменеву 28 лет, он выступает за ЦСКА с 2021 года. В текущем сезоне КХЛ форвард выступил с армейцами в 63 матчах, на его счету 10 заброшенных шайб и 16 результативных передач.