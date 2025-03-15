Берлин, 15 марта, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин «пытается ослабить Евросоюз», но западным странам тем не менее необходимо учитывать интересы Москвы для урегулирования конфликта на Украине, заявила 15 марта бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Marcus Brandt/v Бывший канцлер Германии Ангела Меркель

В интервью Berliner Zeitung Меркель выступила с утверждением, что Путин озабочен признанием своей правоты со стороны западных стран, особенно США.

«Дискурс об интересах России должен иметь место», — сказала Меркель.

Экс-канцлер назвала «удивительным и примечательным» тот факт, что РФ и США вместе проголосовали по резолюции ООН, в которой, по её словам, ставилась под вопрос территориальная целостность Украины.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в марте напомнил: Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд признались, что, подписывая Минские соглашения, хотели лишь выиграть время для накачивания Украины оружием. Действия обоих западных политиков Лавров назвал постыдными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что РФ учтёт прежний обман Запада, связанный с Минскими соглашениями, при формировании позиции на будущих переговорах. Лавров отмечал, что позиция Евросоюза по вопросу об урегулировании конфликта на Украине его не интересует.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.